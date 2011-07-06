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债券 | 2011年 7月 6日 星期三 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为4.79

路透华盛顿7月6日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.000

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.000

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 89.53%

投标倍数 4.79

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,002,654,100

总投标 134,111,076,900

竞争性投标得标 26,954,724,200

非竞争性投标得标 228,029,900

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2011/07/07

到期日 2011/08/04

CUSIP码 9127953B5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--整理 利棣儿;审校 李军

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