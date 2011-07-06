〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为4.79

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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路透华盛顿7月6日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.000
中值 0.000
低值 0.000
投资 0.000
价格/得标
价格 100.000000
高值得标比率 89.53%
投标倍数 4.79
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 28,002,654,100
总投标 134,111,076,900
竞争性投标得标 26,954,724,200
非竞争性投标得标 228,029,900
FED附加 3,781,546,000
发行细节
发行日 2011/07/07
到期日 2011/08/04
CUSIP码 9127953B5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--整理 利棣儿;审校 李军
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。