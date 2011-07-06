〔欧洲股市〕结束七天连升收低,因葡萄牙评级被下调

* FTSEurofirst 300指数收跌0.3%

* 中国再度加息令投资人愈发谨慎

* 欧元区二线国家银行股遭重创,关注欧洲央行利率行动

路透伦敦7月6日电---欧洲股市周三收低,结束七天连升势头,此前穆迪将葡萄牙主权评等下调至"垃圾"级别,在周四欧洲央行利率政策会议前令欧元区债务危机忧虑加重.

欧洲央行预计将再度升息以对抗通胀,此举将加重欧元区二线国家债务负担,而中国周三今年第三次加息.[ID:nCN1823017]

希腊议会通过撙节计划及似乎避免短期违约後,推动股市本周上涨,穆迪的做法及周三中国再次宣布升息推高欧元区STOXX 50波动率指数.V2TX升超过3%,且为不安的投资者提供了获利了结的理由.

"估值暗示将将有许多上行空间,但股市正应对宏观冲击.所以我认为股市将会上涨,但将会崎岖不平,"汇丰控股欧美股市策略部主管Peter Sullivan说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,118.75点,结束自4月以来最长的升势,但有望结束该指数两个月连跌态势.

银行股受创,特别是葡萄牙的银行及在欧元区外围国家有敞口的银行,因周二稍晚穆迪将葡萄牙评等下调四个级距,Millennium bcp(BCP.LS)重挫6.9%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)下挫7.1%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)跌4.9%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.35%,报6,002.92点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.11%,报7,431.19点;法国CAC-40指数.FCHI下跌0.44%,报3,961.34点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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