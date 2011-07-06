版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 7月 7日 星期四 00:33 BJT

〔标题新闻〕Opel称,今年上半年通用汽车的欧洲品牌Opel和Vauxhall销量同比增长8.2%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE7651DP]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐