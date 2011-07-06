〔欧洲汇市〕英镑兑美元在英国和欧洲央行会议前下跌,跟随欧元走势

* 英镑兑美元下跌,跟随欧元下滑,因葡萄牙评级被下调

* 英镑兑美元跌穿1.60美元,英国企业买需限制英镑进一步下跌

* 市场等待欧洲和英国央行利率会议,英国利率前景令英镑承压

路透伦敦7月6日电---英镑兑全线走强的美元周三下跌,跟随欧元兑美元跌势,因中国升息及欧元国外围国家债务忧虑促使投资者撤出高风险货币,在美元中避险.

近期对英国央行可能选择重启资产购买计划的臆测也打压英镑,这臆测继续令英镑在周四英国利率决策会议前有沽压.

欧元仍然承受全线卖压,周二稍晚穆迪下调葡萄牙债信评等至垃圾级别,且市场人士称这消息拖累英镑兑美元下跌.

他们表示,葡萄牙评等下调[ID:nCT0463331]及中国升息[ID:nCN1823017]为投资者提供机会卖出欧元,市场广泛预计欧洲央行周四升息前,欧元一直超买.

伦敦尾盘,英镑兑美元GBP=D4下跌逾0.5%,至日低1.5947美元.欧元兑美元EUR=下挫约1%後,英镑跌势加剧,之後缩减一些跌幅.

Investec公司债及机构债交易高主管Lee McDarby称,英镑兑美元短期进一步下跌可能受限,鉴于英国企业需求,英国企业每当英镑跌至1.60美元以下就买入英镑,许多英国企业已设定今年的预算水平.

欧元走弱,兑英镑EURGBP=D4日内跌0.4%,至0.8942英镑低位.

但分析师称,欧元兑英镑进一步下跌将受英国和欧洲央行的利率走势相异所限.

短期利率市场暗示,英国央行在2012年中前将维持利率在0.5%不变.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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