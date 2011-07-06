〔英国债市〕英债在葡萄牙评等遭大幅下调後触及一周高位

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 英债连升三个交易日,跟随德债
* 市场关注穆迪下调葡萄牙评等
* 英国标售通膨保值债券,需求平平
路透伦敦7月6日电---英国公债期货周三升至一周高位,此前穆迪成为首家将葡萄牙主权债信评等下调至垃圾级别的评等机构.[ID:nCT0463331]
此次下调给予欧洲避险资产以提振,市场为顾及英国二线经济数据表现不一以及11亿英镑2027年到期通膨保值债券标售需求平平的影响.
9月英债期货FLGU1收高82个跳动点,至121.48,表现略逊于可比德债期货FGBLc1,盘中英债期货触及121.51的一周高位.
"葡萄牙评等遭下调是今早走势的催化剂,在各个资产类别中产生了连锁反应,股市下滑...避险资金流回潮,提振中短期英债和德债."花旗固定收益策略师Peter Goves表示.
路透上周访查的60位分析师中没有人预计周四英国央行将加息,多数分析师预计今年第四季前不会加息,因今年迄今经济成长较预期疲弱.
10年期英债GB10YT=RR收益率跌7个基点,报3.26%,较短期公债收益率跌幅相当,较长期公债收益率跌2-4个基点,令收益率曲线趋陡.
10年期英债较10年期德债收益率差持平,报32个基点.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。