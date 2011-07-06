〔欧元债市〕葡萄牙评等遭下调後,葡萄牙公债收益率创新高

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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* 葡萄牙评等遭下调後,葡萄牙公债下挫
* 债务危机蔓延的担忧拖累二线国家公债收益率差扩阔
* 避险买盘带动德债标售
路透伦敦7月6日电---葡萄牙公债收益率周三创新高,此前穆迪将葡萄牙信贷评等下调至垃圾级别,引发投资人对该国最终不得不重组债务,以及危机将蔓延至欧元区较大国家的忧虑.
穆迪警告称在回到资本市场以前,葡萄牙可能需要第二轮金援,且民间领域债权人的参与将成为先决条件的可能性也提高.[ID:nCT0463331]
葡萄牙两年期公债PT2YT=TWEB收益率升380个基点,创下17.19%的新高,10年期公债PT10YT=TWEB收益率升196基点,至14.15%,收益率曲线进一步倒置.
不允许持有垃圾级别债券的投资人被迫在极度清淡的市场中沽货.许多交易商表示,未见有任何成交量,一位交易商表示,葡萄牙国内造市商可能被迫承担一些葡萄牙公债.
10年期西班牙/德债收益率差扩阔约21个基点,报270基点.
交易商表示,由于希腊、葡萄牙和爱尔兰市场极度清淡,西班牙和意大利市场成为替代品.但利差在270基点水准引发买兴,缓和了一些忧虑.
9月德债期货FGBLc1收高73个跳动点,报126.35,但在周四欧洲央行会议前,升势受限,市场普遍预计欧洲央行将升息一码.
两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌6个基点,报1.583%,10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌7.2个基点,报2.936%,但分析师表示,如果欧洲央行暗示可能进一步升息,则走势可能逆转.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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