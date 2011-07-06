《美股动态》摩根士丹利加码股市,期待下半年的上涨

1342ET---摩根士丹利全球跨资产策略团队周三在报告中称,该行正在加码新兴和发达国家股市投资,并减码公债.

"目前我们加码新兴和发达国家股市.我们认为,在更加困难的2012年到来以前,风险资产存在可交易的上升机会."

"我们认为在短期不确定的市场环境下,风险资产能够上涨,即使投资者仍对中期前景持不确定态度."(完)