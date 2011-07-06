《美股动态》摩根士丹利加码股市,期待下半年的上涨

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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1342ET---摩根士丹利全球跨资产策略团队周三在报告中称,该行正在加码新兴和发达国家股市投资,并减码公债.
该行认为,美国经济数据好转,亚洲升息忧虑减弱以及欧盟债务危机风险可控将利好今年下半年的风险资产.
"目前我们加码新兴和发达国家股市.我们认为,在更加困难的2012年到来以前,风险资产存在可交易的上升机会."
"我们认为在短期不确定的市场环境下,风险资产能够上涨,即使投资者仍对中期前景持不确定态度."(完)
--编译 李富强;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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