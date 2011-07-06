〔美国债市〕Scottrade Financial Services将为其10年期债券定价

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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IFR纽约7月6日电---中国央行决定今年内第三次升息後[ID:nCN1823017],美元公司新债市场周三上午失去一些动能.另外穆迪将葡萄牙信用评等下调至垃圾级别[ID:nCT0463331],凸显了欧元区主权债问题持续存在.尽管如此投资者仍有大量现金进行投资,一些企业因而获益.
Scottrade Financial Services将为其3亿美元10年期公司债定价.美银美林、SunTrust等是联席簿记行.
Korea Hydro将为其10年期债券进行定价指导,巴克莱资本、高盛、摩根士丹利和苏格兰皇家银行为联席簿记行.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。