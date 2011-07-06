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债券 | 2011年 7月 7日 星期四 02:19 BJT

〔美国债市〕Scottrade Financial Services将为其10年期债券定价

IFR纽约7月6日电---中国央行决定今年内第三次升息後[ID:nCN1823017],美元公司新债市场周三上午失去一些动能.另外穆迪将葡萄牙信用评等下调至垃圾级别[ID:nCT0463331],凸显了欧元区主权债问题持续存在.尽管如此投资者仍有大量现金进行投资,一些企业因而获益.

Scottrade Financial Services将为其3亿美元10年期公司债定价.美银美林、SunTrust等是联席簿记行.

Korea Hydro将为其10年期债券进行定价指导,巴克莱资本、高盛、摩根士丹利和苏格兰皇家银行为联席簿记行.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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