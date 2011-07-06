〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因作物生长状况改善

路透芝加哥7月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因美国作物生长状况改善,以及中国升息後美元走强、原油价格下跌.

近月7月玉米期货受多头平仓影响而大跌,交投非常清淡,因该月份玉米期货处于交割状态,将于7月14日到期.

中国央行年内第三度加息在市场预期之中,但时点选择的出其不意显示央行执行紧缩政策以应对高通胀的决心明确.[ID:nCN1823041]

气温上升及土壤湿度充足似乎有利于美国玉米和大豆作物.下周可能将形成弱脊,但似乎不会对作物生长构成影响.

美国农业部周二稍晚公布,美国玉米优良率为69%,较上周高出一个百分点,符合市场预期.

美国农业部公布,销售了34.5万吨美国玉米,其中22.5万吨销往韩国,另12万吨销往埃及,有传言称中国可能已购买了更多美国玉米.

近月7月合约收盘跌破200日移动均线切入位6.60美元的支撑位.

7月玉米期货合约CN1下跌31-3/4美分,报每蒲式耳6.48-3/4美元.

今日CBOT玉米成交量预估为227,107口.(完)

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