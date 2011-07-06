〔美国债市〕CMBS拖欠率连续第二个月下降,为2008年金融危机以来首次

IFR纽约7月6日电---房地产数据提供商Trepp周三公布的报告显示,商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)拖欠率连续第二个月下降,为2008年金融危机以来首次.

6月美国商业地产拖欠或止赎率下降23个基点至9.37%,为2月以来最低;5月为9.60%,下跌5个基点.

根据Trepp,6月违约率下滑的原因是价值约18亿美元的贷款被清算,为该公司18个月前开始记录数据以来最高.

清算导致拖欠率下降约28个基点.但是指数中馀下贷款的拖欠率实际上升了约5个基点,最终拖欠率下降了23个基点.

多户住宅仍是表现最差的主要房地产品种,拖欠率为16.48%.6月办公房地产拖欠率上升12个基点至7.35%,但仍是表现最好的主要房地产品种.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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