〔纽约期市〕软性商品期货多数下跌,因中国升息及葡萄牙信用评级被下调

路透纽约/伦敦7月6日电---软性商品期货周三多数下跌,因中国升息及葡萄牙信用评级被下调,再次促使投资者卖出.

可可期货下滑,但咖啡和糖期货收盘涨跌互见.原糖期货升至平盘上方,受助于现货买盘及预期巴西中南部甘蔗种植区产量下降.

美国软性商品市场交投明显放缓,汤森路透初步数据显示,在1801GMT,成交量较30天均值低20%至近50%不等.

洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU1跌39美元,收报每吨3,188美元；伦敦9月可可期货LCCU1跌13英镑,收报每吨2,010英镑.

软性商品市场早盘承压,因中国升息及葡萄牙信用评等被下调,凸显了投资者担忧欧元区债务及其对全球经济复苏的威胁.

ICE-10月原糖期货SBV1涨0.08美分,收报每磅27.68美分,伦敦8月白糖期货LSUQ1回落1.20美元,报每吨770.10美元.

有消息称中国销售了25万吨战略储备糖,也打压期糖价格.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU1跌2.10美分,收报每磅2.675美元；伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1小升1美元,收报每吨2,466美元.(完)