〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘涨跌互现,因玉米疲软限制涨幅

路透芝加哥7月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘涨跌互现,交易商称,因玉米疲软和美国天气良好抵消技术面买盘和空头回补.

中国升息提振美元,打压原油,令大豆承压.

美国作物等级改善和天气适宜打压大豆.

成交量很低,约为30日均值的一半.

本周气温上升和充足的土壤湿度料将促进美国玉米和大豆生长.

美国农业部周二晚些时候称,美国大豆优良率为66%,较上周高1个百分点,与市场预期持平.

巴西2010/11年大豆产量料为创纪录的7,504万吨,高约6月时预估的7,500万吨,收割于数周前完成--Conab.

CBOT-7月大豆SN1下跌1-1/4美分,收报每蒲式耳13.31美元.CBOT-7月豆粕合约SMN1收平于每短吨341.7美元.7月豆油合约BON1上涨0.17美分,收报55.27美分.

预估CBOT大豆成交量为87,223口,豆油成交64,741口,豆粕成交40,367口.

以下为CBOT农产品期货1856GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 648.75 -31.75 -4.7% 3.1%

CBOT大豆Sc2 1331.00 -1.25 -0.1% -4.5%

CBOT豆粕SMc2 341.70 0.00 0.0% -7.7%

CBOT豆油BOc2 55.27 0.17 0.3% -4.3%

CBOT小麦Wc2 611.25 -2.50 -0.4% -23.0%

CBOT稻米RRc2 1472.00 33.50 2.3% 5.2%

EU小麦BL2X1 194.50 -3.00 -1.5% -23.0%

NYMEX原油期货CLc1 96.75 -0.14 -0.1% 5.9%

道琼工业指数.DJI 12,625 55 0.4% 9.0%

现货金XAU= 1529.26 13.56 0.9% 7.7%

欧元/美元EUR= 1.4306 -0.0115 -0.8% 7.2%

美元指数.DXY 75.0670 0.3760 0.5% -5.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1443 15 1.1% -18.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)