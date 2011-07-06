〔纽约期市〕ICE期棉收低,受需求疲软和中国升息拖累

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透纽约7月6电---美国棉花期货周三连续第五天下跌,经纪商称,受商业需求疲软和中国升息拖累,棉花期货可能进一步下跌.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货CTZ1下跌2.10美分,结算价报每磅1.1342美元,盘中交投区间介于1.126至1.1773美元.
汤森路透初步数据显示,截至1855GMT,市场成交量为10,600口,较30日均值低约50%.
中国年内第三次升息,打压期棉.
商品经纪商Penson Futures高级棉花分析师Sharon Johnson认为,此举可能"导致中国棉纺厂更难"获得棉花,特别是中国经济放缓.
分析师称,连跌四天后市场一度反弹,但是受葡萄牙评等被调降的消息打压,市场再次担忧全球经济增长不稳将拖累棉花需求.
截至7月4日,洲际交易所数据显示,ICE期棉市场未平仓合约为138,797口.周二成交量为16,681口.(完)
--编译 李富强;审校 李军
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