〔伦敦金属〕期铜因中国升息收低,终止六天升势

* 中国升息和欧洲债务危机终止期铜升势

* 供应中断为期铜价格提供支持

路透纽约/伦敦7月6日电---期铜周三收低,终止此次触及4月底以来高位的六天升势,因中国再次升息及欧洲再有债信问题降低投资者的风险意愿.

不过,期铜跌幅相对温和,因一些全球大型矿场供应仍然中断,凸显了扶助铜价在今年稍早升至纪录高位的主题,即今年铜供应增幅将不能满足全球需求上升的趋势.

甚至中国今年内第三次升息对期铜带来利空需求影响也没有使市场人士感到震惊,许多人士原本已预计中国将会升息,因中国决策者最近的言论显示通胀是中国最大隐忧.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌19美元,报每吨9,521美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1收低1.25美分,报每磅4.3350美元.

尽管收低,但伦敦和纽约期铜较2月中触及的纪录高位10,190美元及4.6345美元低约6.5%.

期铜价格下滑,此前穆迪下调葡萄牙债信评级至垃圾级别,并警告葡萄牙可能非常需要二次纾困资金,才能重回资本市场.[ID:nCT0463331]

但智利和印尼供应问题扶助抑制期铜下跌.恶劣冬季风暴影响全球第三大铜矿Collahuasi运作,预计智利铜产丰富的北部将还有更严重的降雪,风和降水.

在印尼,工人周三称,要求加薪的罢工行动令Freeport McMoRan Copper & Gold's (FCX.N)旗下的Grasberg铜矿产出中断.在智利Codelco,一些工人计划停工一天,而秘鲁工会在最後一刻取消两天的罢工.

LME铜库存跟从近期下降趋势,下跌1,225吨,至461,275吨.

三个月期镍CMNI3收升80美元,报23,380美元,受助于库存下降至2009年4月以来最低的105,480吨.

以下为1830GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 432.45 -2.30 -0.53 444.70 -2.75

LME期铝 2556.00 -20.00 -0.78 2470.00 3.48

LME期铜 9520.00 -20.00 -0.21 9600.00 -0.83

LME期铅 2699.00 4.00 +0.15 2550.00 5.84

LME期镍 23380.00 80.00 +0.34 24750.00 -5.54

LME期锡 26745.00 495.00 +1.89 26900.00 -0.58

LME期锌 2380.00 -31.00 -1.29 2454.00 -3.02

上海期铝 17405.00 105.00 +0.61 16840.00 3.36

上海期铜 70770.00 440.00 +0.63 71850.00 -1.50

上海期锌 18175.00 95.00 +0.53 19475.00 -6.68

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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