〔美国股市〕道琼工业指数收升0.45%,Nasdaq指数收涨0.29%

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透纽约7月6日电---美国股市周三小幅收高,运输类股表现突出,该板块升势可能是後市乐观情绪的诱因.
根据初步数据显示,道指运输指数.DJT触及收盘纪录新高.
股市更广泛的升势受限,因葡萄牙评级被下调打压银行股,且中国升息也令投资者担忧.
根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收升56.15点,或0.45%,报12,626.02点;标准普尔500指数.SPX收涨1.34点,或0.1%,报1,339.22点.Nasdaq指数.IXIC上升8.25点,或0.29%,报2,834.02点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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