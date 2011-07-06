版本:
中国
市场报道 | 2011年 7月 7日 星期四 04:17 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.45%,Nasdaq指数收涨0.29%

路透纽约7月6日电---美国股市周三小幅收高,运输类股表现突出,该板块升势可能是後市乐观情绪的诱因.

根据初步数据显示,道指运输指数.DJT触及收盘纪录新高.

股市更广泛的升势受限,因葡萄牙评级被下调打压银行股,且中国升息也令投资者担忧.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收升56.15点,或0.45%,报12,626.02点;标准普尔500指数.SPX收涨1.34点,或0.1%,报1,339.22点.Nasdaq指数.IXIC上升8.25点,或0.29%,报2,834.02点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐