〔美国债市〕公债价格上涨,因欧洲债务危机扩散的忧虑被激活

* 葡萄牙评等被下调引发担忧,造成葡萄牙公债被抛售

* 对美国举债上限的忧虑持续

* 数据显示6月服务业成长弱于预期

路透纽约7月6日电---美国公债价格周三上涨,因上日葡萄牙债信评级被下调至垃圾级别,重燃对欧洲债务问题可能扩散的疑虑,鼓励对低风险公债的需求.

周三中国公布今年内第三次升息也使投资者担心中国收紧货币政策可能进一步抑压已显露放缓迹象的全球经济增长.

除上述忧虑之外,市场原本预担心美国在8月初可能违约,因就上调14.3万亿美元美国举债上限还未达成协议.

"尽管欧洲经济问题目前排行在投资者忧虑列表上的第一位,但美国举债上限排名也不远,"Morgan Keegan固定收益董事总经理Kevin Giddis说.

市场对欧洲债务问题的严重程度的担忧加剧,上日穆迪将葡萄牙信用评等降至垃圾级,展望为负面[ID:nCT0463331]这是对欧洲债务问题扩散至希腊以外的提醒.

葡萄牙公债收益率(殖利率)跳升,两年期葡萄牙公债PT2YT=RR收益率急升约四个百分点,至纪录高位17.5%.

对较低风险资产的需求连续第二天提振美国公债.指标10年期公债US10YT=RR价格升6/32,收益率从周二尾盘的3.12%跌至3.10%.

"整个市场是根据欧洲债务情况交投,"Oppenheimer & Co Inc驻纽约公债交易首席交易商Alan De Rose说.

上周五10年期公债收益率攀升至3.22%的六周高位,此前希腊议会通过重要的预算计划以取得另一批救助资金.希腊的消息推动股市和其他风险资产上涨,公债下跌.

周三主权债信用违约交换合约价格全线上涨,回升至希腊议会就撙节计划进行投票前水准.

根据Markit,美国五年期公债违约保护成本USGV5YEUAC=MP上升至53个基点,追平一周高位.

美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月非制造业指数为53.3,预估为54.0,5月为54.6.[ID:nEAPA60DM1]

这份令人失望的报告可能巩固美国6月就业增长疲弱的观点.分析师预计美国需要增加10-15万个新岗位,以遏止失业率攀升.

周五1230 GMT,美国劳工部将公布最近一个月的非农就业报告,路透访问分析师的结果显示,预计6月新增岗位9万个,高于5月的5.4万个,而失业率可能持稳在9.1%.

欧洲债务问题以及美国就举债上限争执不下的情势令部分投资人预计美国公债短期内将保持区间交投.

"我预计10年期公债收益率在未来数周将在3-3.25%区间内,除非周五的就业报告远逊预期."瑞穗证券驻纽约首席分析师Steven Ricchiuto表示.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+01/32) 0.423

五年期公债US5YT=RR 99-09/32 (+05/32) 1.651

10年期公债US10YT=RR 100-08/32 (+06/32) 3.097

30年期公债US30YT=RR 100-11/32 (+09/32) 4.354(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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