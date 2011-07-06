〔加拿大股市〕六日升势终结,因油价下滑

路透多伦多7月6日电---加拿大股市周三结束六日连涨收低,因中国加息以及欧洲债务忧虑打压油气类股大跌.

中国年内第三次加息打压油价和其他商品价格,因担心需求降低,这重创了此间能源股.

对股指影响较大的为Cenovus Energy(CVE.TO),该股大跌2.6%,报35.55加元,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跌逾0.9%,报41.13加元.

贵金属矿业股领涨,Silver Wheaton (SLW.TO)和Barrick Gold (ABX.TO)分别升5.5%和0.84%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低22.20点,或0.17%,报13,403.10点.10大类股中半数收低,能源股跌1.1%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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