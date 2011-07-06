〔全球金市〕金价创两周高位,因通胀及债务担忧

* 中国升息後通胀成为焦点

* 美元指数上升

* 穆迪下调葡萄牙评等後,债务疑虑提振金价

* 市场关注:周四欧洲央行会议结果及美国初请失业金数据

路透纽约/伦敦7月6日电---金价周三连续第三天攀升,涨至两周高位,此前中国升息将通胀忧虑再次推向市场聚光灯下,及欧元区债务忧虑引发避险买盘.

金价周二跟随原油和谷物价格上升後,没有理会商品市场乏善足陈和美元上涨的影响,因风险厌恶情绪将金价推向两个月交投区间的高端.

"人们目前选择黄金作为避险投资,我认为这情况可能持续一段时间,"PFGBest黄金专家Michael Daly说.

1850GMT时,现货金XAU=报每盎司1,529.94美元,周二尾盘报1,515.70美元,稍早触及两周高位1,533.45美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)8月期金GCv1上升16.50美元,或1.09%,报每盎司1,529.20美元,之前升至1,534.50美元的两周高位.

"中国升息,通常当有如此规模的央行升息,是不利黄金和白银,但我认为精明的投资者更担心通胀,因为生活费用上升将影响至全球,"Daly说.

中国央行年内第三度加息在市场预期之中,但时点选择的出其不意显示央行执行紧缩政策以应对高通胀的决心明确.中国央行周三宣布,将从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.这也是自去年10月以来,中国央行第五次加息.调整後,金融机构一年期存贷款基准利率将分别升至3.5%和6.56%.[nCN1823041]

欧元兑美元周三连续第二个交易日下跌,在市场本已因葡萄牙债务评级被调降至垃圾级别而烦躁不安之际,中国升息引发了对全球经济增长的担忧.[FRX/CN]

周二穆迪将葡萄牙信用评等降至垃圾级後,投资者担忧欧元区债务,及美国将就上调举债上限辩论也提振金价.

从技术方面,金价在最近上升後面临重大阻力.

"我们预计阻力位在1,528美元,这是金价6月从1,558美元下跌至1,479美元的61.8%回档位,"ScotiaMocatta在报告中写道.

其他分析师预计,较长期金价将在大约1,475-1,550美元区间横向波动.

现货银XAG=升至每盎司35.98美元,上日报35.45美元,盘中触及日内高位36.23美元.现货铂金XPT=下跌至每盎司1,723.74美元,上日报1,737.05美元.现货钯金XPD=跌至764.85美元,上日报770.38美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ1 1529.20 16.50 1.1% 7.6%

COMEX白银期货 SIU1 35.916 0.506 0.0% 16.1%

COMEX铂金期货 PLV1 1733.40 -8.70 -0.5% -2.5%

COMEX钯金期货 PAU1 773.20 -2.45 -0.3% -3.7%

现货金 XAU= 1529.94 14.24 0.9% 7.8%

现货银 XAG= 35.98 0.53 1.5% 16.6%

现货铂金 XPT= 1723.74 -13.31 -0.8% -2.5%

现货钯金 XPD= 764.85 -5.53 -0.7% -4.3%

伦敦金定盘 XAUFIX= 1527.25 11.45 0.8% 8.3%

伦敦银定盘 XAGFIX= 35.38 62.00 1.8% 15.5%

伦敦铂金定盘 XPTFIX= 1743.00 5.00 0.3% 0.7%

伦敦钯金定盘 XPDFIX= 776.00 0.00 0.0% -1.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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