〔加拿大汇市〕加元/美元跌至约一周低点,因中国加息及葡萄牙评等遭下调

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多7月6日电---加元兑美元周三下滑,触及约一周最低水准,此前中国升息和葡萄牙评等遭下调引发对避险美元的买盘.
中国央行周三晚间宣布年内第三次升息,从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.[ID:nCN1823017]
穆迪周二将葡萄牙信用评等降至垃圾级,为首个采取这类动作的评等机构,并警告葡萄牙可能非常需要二次纾困资金,才能重回资本市场.[ID:nCT0463331]
BMO Capital Markets高级分析师Sal Guatieri表示,中国加息也令市场担心中国经济会硬着陆,这可能打压商品价格,从而殃及加元.
周三加元兑美元CAD=D4连跌第三日,收报0.9656加元或1.0356美元,低于周二的0.9632加元或1.0382美元.加元盘中跌至0.9695美元的低点,为6月30日来最低.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选