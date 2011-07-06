〔加拿大汇市〕加元/美元跌至约一周低点,因中国加息及葡萄牙评等遭下调

路透多伦多7月6日电---加元兑美元周三下滑,触及约一周最低水准,此前中国升息和葡萄牙评等遭下调引发对避险美元的买盘.

中国央行周三晚间宣布年内第三次升息,从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.[ID:nCN1823017]

穆迪周二将葡萄牙信用评等降至垃圾级,为首个采取这类动作的评等机构,并警告葡萄牙可能非常需要二次纾困资金,才能重回资本市场.[ID:nCT0463331]

BMO Capital Markets高级分析师Sal Guatieri表示,中国加息也令市场担心中国经济会硬着陆,这可能打压商品价格,从而殃及加元.

周三加元兑美元CAD=D4连跌第三日,收报0.9656加元或1.0356美元,低于周二的0.9632加元或1.0382美元.加元盘中跌至0.9695美元的低点,为6月30日来最低.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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