〔美国股市〕在清淡交投中小幅收高,运输股表现出众

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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* 运输股日内上涨
* 银行股承压,受欧元区担忧重燃影响
* Nasdaq指数连涨七天
* 道指收高0.5%,标普500指数上涨0.1%,Nasdaq指数升0.3%
路透纽约7月6日电---美国股市周三在清淡交投中小幅收高,运输股表现出众,该板块升势可能是後市乐观情绪的诱因.
股市更广泛的升势受限,因葡萄牙评等被下调拖累银行股,中国升息亦令投资者担忧.但是Nasdaq指数连涨七天,累计涨幅为6.8%.
道琼运输指数.DJT上涨1.2%,触及5,566.07点的收盘新高.货运公司Con-WayCNW.N领涨,上扬5.7%至41.87美元,此前该公司称正恢复一些雇员福利,因经济提升.
运输被看作是经济活动的晴雨表,因为运输活动反映商品的需求.联邦快递(FedEx)(FDX.N)上涨1.3%报96.78美元,Union Pacific Corp(UNP.N)触及纪录新高,升0.8%至106.59美元.
"运输股强势暗示制造业将继续强劲,周期性的复苏动能正在恢复."BGC Financial的Roger Volz称.
Volz表示,如果运输股维持在高位,"那意味着我们正在摆脱当前的疲软状态,并进入经济增长的新阶段".
过去数月,标准普尔500指数在1,250-1,350点区间内徘徊,在短期交易者主导市场的情况下,欧元区债务危机升级往往成为获利回吐的催化剂.
道琼工业指数.DJI收升56.15点,或0.45%,报12,626.02点;标准普尔500指数.SPX收涨1.34点,或0.1%,报1,339.22点.Nasdaq指数.IXIC上升8.25点,或0.29%,报2,834.02点.
周二穆迪将葡萄牙评等调降至垃圾级,引发对欧元区债务问题严重的国家能够避免债务重组的新疑虑.
受对欧元区债务危机的担忧影响,iShares MSCI意大利指数(EWI.P)下跌3.3%,iShares MSCI西班牙指数(EWP.P)下滑2.2%.
银行股是表现最差的行业之一,因市场担忧其可能受到欧元区债务和美国增长疲软拖累.KBW银行指数.BKX下跌0.7%,美国银行(BAC.N)成为道指跌幅最大的个股,下跌2.4%至10.74美元.
美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月非制造业指数为53.3,预估为54.0,5月为54.6.该数据令投资者没有理由在上周标准普尔大涨5.6%之後大量押注.[ID:nEAPA60DM1]
McGervey Wealth Management总裁Michael McGervey认为,6月初触及的高点1,345点是标准普尔500指数的阻力位.
"上周大涨後,市场存在新的动能.总的来说,市场趋于上行.但是在突破1,345点以前,上涨料不坚定."他还表示,如果该水平被突破,有进一步上涨的空间.
卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)上涨1.5%报110.08美元,英特尔(INTC.O)上扬1.4%报22.75美元,领涨道指.
中国央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.[ID:nCN1823019]
成交量极低,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅有59.8亿股,大幅低于去年的的日成交均值84.7亿股.
纽约证交所约有54%的股票上涨,涨跌股数之比约为8:6.Nasdaq市场为14:11,约54%的股票走高.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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