〔美国股市〕ADR下跌,欧洲银行股因债务忧虑进一步承压

路透纽约7月5日电---在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,在穆迪将葡萄牙评等下调至垃圾级,引发对欧元区稳定性新的担忧後,欧洲银行股下滑,并可能面临更大卖压.

"银行股是最可能受到冲击的类股,因其受影响最大."道明证券驻纽约高级美国宏观策略师Millan Mulraine表示,"这在过去几个月的走势中可以看出,许多欧洲银行股大跌."

欧洲银行股大幅下跌,Lloyds Banking Group(LYG.N)大跌1.6%,德意志银行(DB.N)下滑1.6%,巴克莱(BCS.N)下挫3.4%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.53%,而标普500指数.SPX收高0.1%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.74%.Portugal TelecomPT.N下滑3.1%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%.

中国央行周三晚间宣布年内第三次升息,从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.[ID:nCN1823017]

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS微跌0.01%.台积电(TSM.N)跌幅居前,挫1.5%,报12.53美元.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌0.71%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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