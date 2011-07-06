〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,但在API公布库存数据後由跌转升

* API公布上周美国原油和油品库存减少

* 油价走势震荡,受中国加息和葡萄牙评等遭调降打压

* 欧元下滑、美元上涨,限制油价升势

* 市场关注:周四美国初请失业金数据

路透纽约7月6日电---美国原油期货周三在结算後交易中由跌转升,此前美国石油协会(API)公布的数据显示上周美国原油库存降幅大于预期.

API公布,上周美国原油库存减少320万桶,预估为减少230万桶.

API还公布,上周美国汽油库存减少190万桶,预估为增加10万桶,馏分油库存为减少160万桶,预估为增加70万桶,汽油和取暖油期货因此扩大涨幅.

交易商在等待周四1500GMT美国能源资料协会(EIA)公布的库存数据,以寻找进一步指引.

稍早,美国原油期货收低,因中国年内第三次加息,且葡萄牙评等遭下调引发对原油需求的担忧.

美国6月服务业成长小幅放缓,令需求忧虑加重.

纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油期货CLQ1收低0.24美元,或0.25%,报每桶96.65美元,交投区间为95.90-97.79美元.结算後,2103GMT,8月原油期货升0.02美元,报96.91美元.

伦敦ICE布兰特原油期货8月合约LCOQ1收高0.01美元,报每桶113.62美元,交易区间为111.91-114.32美元.

NYMEX-8月RBOB汽油期货RBQ1升3.26美分或1.09%,报3.01美元,8月取暖油期货升1.84美分或0.62%,报每加仑2.9750美元.

美国原油期货较布兰特原油期货贴水扩阔至16.97美元,周二收报16.72美元.

中国央行周三晚间宣布年内第三次升息,从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.[ID:nCN1823017]

穆迪周二将葡萄牙信用评等降至垃圾级,为首个采取这类动作的评等机构,并警告葡萄牙可能非常需要二次纾困资金,才能重回资本市场.[ID:nCT0463331]

美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月非制造业指数为53.3,预估为54.0,5月为54.6.[ID:nEAPA60DM1]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 96.65 -0.24 -0.3% 95.90 97.79 271,422 275,650

9月原油 97.13 -0.25 -0.3% 96.39 98.25 68,857 67,267

7月RBOB汽油 2.9976 0.0202 0.7% 2.9440 3.0145 28,103 54,144

8月RBOB汽油 2.9553 0.0178 0.6% 2.9052 2.9677 17,301 24,214

7月取暖油 2.9633 0.0067 0.2% 2.9284 2.9778 26,395 47,742

8月取暖油 2.9791 0.0063 0.2% 2.9459 2.9914 7,923 15,871

ICE合约

8月布兰特 113.62 0.01 0.0% 111.91 114.32 177,751 188,858

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 505,537 520,283 668,892 1,522,391 -144

汽油 65,854 103,732 122,054 233,809 3,523

取暖油 45,589 94,163 116,459 297,471 -4,236 (完)