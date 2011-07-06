《欧洲金融焦点》葡萄牙评级遭降,欧盟指责评级机构有偏见

* 穆迪调降葡萄牙评级震动市场,打击所有欧元区二线国家公债

* 降级理由令人质疑欧盟策略

* 欧盟决策者抨击评级机构

* 德国援助方案重提希腊债券交换设想

路透法国斯特拉斯堡/柏林7月6日电---欧洲政治人物周三抨击评级机构怀有敌视欧洲的偏见.此前穆迪把葡萄牙债信评级降至"垃圾"级,令人对欧盟在不重组债务的情况下拯救欧元区高负债国家的努力产生新的怀疑.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示,在葡萄牙成为接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援不久就把该国的评级调降四个级距,正在刺激金融市场的投机活动.

在穆迪周二宣布调降评级决定之後,所有欧元区二线国家的债券违约保险成本上升.

欧元EUR=与欧洲股市下跌,结束了连续七天的涨势.葡萄牙周三标售三个月国库券也被迫付出更高的代价.[GVD/EURCN]