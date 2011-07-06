〔纽约汇市〕欧元连续第二个交易日下跌,受中国升息等因素打压(更新版)

(新增文末表格)

* 中国升息及葡萄牙债务评级被调降打压欧元

* 欧元空头在欧洲央行会议前较为谨慎

* 周五美国将公布的就业数据可能将影响美元人气

路透纽约7月6日电---欧元兑美元周三连续第二个交易日下跌,在市场本已因葡萄牙债务评级被调降至垃圾级别而烦躁不安之际,中国升息引发了对全球经济增长的担忧.

中国央行年内第三度加息在市场预期之中,但时点选择的出其不意显示央行执行紧缩政策以应对高通胀的决心明确.[ID:nCN1823041]

分析师称,中国升息令人深切担心中国经济扩张的可持续性,中国是全球经济更广泛复苏的主要动力.

这一消息亦带动投资者削减股票、商品和经济成长相关货币敞口.

"美元因投资者进一步出脱高收益货币多头部位、新兴市场资产和商品而受益."Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿首席市场分析师Omer Esiner称.

周二穆迪将葡萄牙债务评级下调四个级距至Ba2,指称该国在返回资本市场前,可能需要第二轮官方金援,欧元因主权债务问题蔓延的忧虑而受创,中国升息进一步打压了欧元.

纽约汇市周三尾盘,欧元/美元EUR=下跌0.8%,至1.4311美元,为6月28日以来最低.以当前汇价计算,过去两个交易日欧元已累计跌1.5%.

避险交易令欧元/瑞郎下挫.欧元/瑞郎EURCHF=下滑1%至1.2012瑞郎.

欧洲交易时段,葡萄牙、西班牙和意大利公债较可比德国公债利差扩阔後,投资者抛售欧元.对融资的忧虑加剧亦使葡萄牙信用违约互换上升.

由于预期欧洲央行周四将升息25个基点,欧元跌势受限.

市场将密切关注欧洲央行总裁特里谢举行的记者会,以寻找紧缩周期持续走势的蛛丝马迹.

Scotia Capital驻多伦多首席外汇策略师Camilla Sutton称,预计特里谢不会重申"高度警戒"这一措辞,但预计他将继续强调欧洲的通胀压力,并保持适度强硬的语气.

"尽管这将有利于欧元,但主权债问题可能仍是短期内的主要影响因素,"Sutton说.

当欧洲央行希望说明紧缩货币政策的计划时,通常使用"高度警戒"一词.

美元兑日圆持续下跌,此前公布的经济数据显示,美国6月服务业增长迟滞.美元/日圆JPY=尾盘下跌0.2%,报80.89日圆.

如果周五美国公布的非农就业数据暗示经济并不像人们担心的那样糟糕,美元可能将获得支撑.

"如果非农就业数据强劲,将使美国联邦储备理事会(FED,美联储)较少担心经济前景,"GFT Forex驻纽约全球研究及分析主管Kathy Lien称,"但在美联储乐见更积极的紧缩货币政策前,还得有几个月表现较好的非农就业数据才行."

路透调查显示,6月美国企业雇主可能增加了9万个职位,高于5月时的5.4万个职位,失业率料持稳于9.1%.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4316 1.4422 -0.73 +7.02 1.3377

美元/日圆 JPY= 80.92 81.07 -0.19 -0.28 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 115.84 116.93 -0.93 +6.64 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8390 0.8410 -0.24 -10.12 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5997 1.6061 -0.40 +2.55 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9656 0.9624 +0.33 -3.12 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0695 1.0690 +0.05 +4.82 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2016 1.2131 -0.95 -3.78 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8945 0.8978 -0.37 +4.35 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8268 0.8253 +0.18 +6.12 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4170 5.3660 +0.95 -6.95 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7449 7.7408 +0.05 -0.57 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3519 6.2794 +1.15 -5.33 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0918 9.0619 +0.33 +1.23 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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