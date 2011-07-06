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亚洲 | 2011年 7月 7日 星期四 07:35 BJT

更正:****日韩经济指标预测--7月7日-7月14日****

(更正:7月6-7日日本外汇储备单位应为"亿美元",非"亿日圆")

路透7月7日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------7月4日当周-------------------------------

7月6日-7月7日

2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 11,395

7月7日(四)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +6.2%

2350 日本银行放款(较上年同期) 6月 -- -0.7%

日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 5月 -70.8% -69.5%

未经季节调整的经常账总计(亿日圆) 盈馀3,800 盈馀4,056

7月8日(五)

0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 36.0

-----------------------------------7月11日当周-------------------------------

7月11日(一)

0500 日本消费者信心指数 6月 -- 34.2

7月11日-12日

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +2.2%

7月12日(二)

2300 韩国失业率 6月 -- 3.3%

7月12日-13日

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +2.2%

0330 日本央行利率决议 7月 -- 0.10%

7月13日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.7%

0430 日本工业生产修正值(较前月) 5月 -- +5.7%

产能利用率指数 -- -1.1%

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 7月 -- 负3

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股票(亿日圆) -- --

7月14日(四)

0100 韩国央行利率决议 7月 -- 3.25%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- +3.3%

进口物价 -- +13.2%(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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