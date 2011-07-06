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亚洲 | 2011年 7月 7日 星期四 06:31 BJT

《日本重要政经日程》--7月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月6日(三)

2350 - 5月机械订单.

2350 - 6月外汇储备.

2350 - 资本流动数据.

7月7日(四)

0130 - 标售30年期公债.结果于0345公布.

企业面:

0600 - Seven & I Holdings (3382.T)公布第一季业绩.

0600 - FamilyMart (8028.T)公布第一季业绩.

0630 - 中部电力(9502.T)执行副总裁Tomohiko Ohno召开新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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