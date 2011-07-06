《日本重要政经日程》--7月7日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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(除特别说明外,均为GMT时间)
7月6日(三)
2350 - 5月机械订单.
2350 - 6月外汇储备.
2350 - 资本流动数据.
7月7日(四)
0130 - 标售30年期公债.结果于0345公布.
企业面:
0600 - Seven & I Holdings (3382.T)公布第一季业绩.
0600 - FamilyMart (8028.T)公布第一季业绩.
0630 - 中部电力(9502.T)执行副总裁Tomohiko Ohno召开新闻发布会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。