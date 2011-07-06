《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月6日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 113.30 -1.32 -1.15 8356334
搜狐 (SOHU.O) 77.17 -1.05 -1.34 1532445
网易 (NTES.O) 47.85 -1.12 -2.29 633911
百度 (BIDU.O) 145.84 -0.03 -0.02 6981832
亚信科技 ASIA.O 16.51 -1.02 -5.82 835961
侨兴环球电话 XING.O 1.04 -0.04 -3.70 718623
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.53 -0.19 -1.49 4984305
联电 (UMC.N) 2.51 +0.01 +0.40 1037292
日月光 (ASX.N) 5.67 +0.02 +0.35 303542
矽品精密 (SPIL.O) 5.91 -0.01 -0.17 1796823
和信超媒体 (GIGM.O) 1.28 -0.03 -2.29 150132
友达 (AUO.N) 6.56 +0.11 +1.71 400092
中华电信 (CHT.N) 35.66 +0.48 +1.36 237297
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.22 -0.03 -0.09 634202
香港
中华网 CHINA.O 2.06 -0.01 -0.48 210981
中国移动 (CHL.N) 46.73 -0.03 -0.06 388590
中国联通 (CHU.N) 20.31 -0.12 -0.59 513088
中国电信 (CHA.N) 63.52 -0.02 -0.03 25109
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.33 +0.05 +1.17 1880 (完)
--整理 孙茉莉
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。