版本:
中国
亚洲 | 2011年 7月 7日 星期四 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 113.30 -1.32 -1.15 8356334

搜狐 (SOHU.O) 77.17 -1.05 -1.34 1532445

网易 (NTES.O) 47.85 -1.12 -2.29 633911

百度 (BIDU.O) 145.84 -0.03 -0.02 6981832

亚信科技 ASIA.O 16.51 -1.02 -5.82 835961

侨兴环球电话 XING.O 1.04 -0.04 -3.70 718623

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.53 -0.19 -1.49 4984305

联电 (UMC.N) 2.51 +0.01 +0.40 1037292

日月光 (ASX.N) 5.67 +0.02 +0.35 303542

矽品精密 (SPIL.O) 5.91 -0.01 -0.17 1796823

和信超媒体 (GIGM.O) 1.28 -0.03 -2.29 150132

友达 (AUO.N) 6.56 +0.11 +1.71 400092

中华电信 (CHT.N) 35.66 +0.48 +1.36 237297

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.22 -0.03 -0.09 634202

香港

中华网 CHINA.O 2.06 -0.01 -0.48 210981

中国移动 (CHL.N) 46.73 -0.03 -0.06 388590

中国联通 (CHU.N) 20.31 -0.12 -0.59 513088

中国电信 (CHA.N) 63.52 -0.02 -0.03 25109

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.33 +0.05 +1.17 1880 (完)

--整理 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐