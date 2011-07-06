全球外汇市场7月7日主要消息

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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(除特别说明外,均为GMT时间)
7月6日(三)
2350 - 日本5月机械订单
2350 - 日本6月外汇储备
2350 - 日本资本流动数据.
7月7日(四)
0130 - 澳洲6月就业人数、失业率和就业参与率
0645 - 法国5月贸易收支
0715 - 瑞士6月消费者物价指数
0830 - 英国5月工业生产
0830 - 英国5月制造业产出
1000 - 德国5月工业生产
1100 - 英国央行公布利率决议
1145 - 欧洲央行(ECB)管理委员会会议.1145公布利率声明,1230召开新闻发布会.
1215 - 美国6月ADP民间就业岗位
1230 - 美国一周初请失业金人数
-- - 美国6月ICSC连锁店销售
1600 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳发表讲话
1630 - 美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格发表讲话
2030 - 美联储公布一周资产负债表
2350 - 日本6月银行放款
2350 - 日本5月经常帐
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。