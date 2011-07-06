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亚洲 | 2011年 7月 7日 星期四 06:49 BJT

全球外汇市场7月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月6日(三)

2350 - 日本5月机械订单

2350 - 日本6月外汇储备

2350 - 日本资本流动数据.

7月7日(四)

0130 - 澳洲6月就业人数、失业率和就业参与率

0645 - 法国5月贸易收支

0715 - 瑞士6月消费者物价指数

0830 - 英国5月工业生产

0830 - 英国5月制造业产出

1000 - 德国5月工业生产

1100 - 英国央行公布利率决议

1145 - 欧洲央行(ECB)管理委员会会议.1145公布利率声明,1230召开新闻发布会.

1215 - 美国6月ADP民间就业岗位

1230 - 美国一周初请失业金人数

-- - 美国6月ICSC连锁店销售

1600 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳发表讲话

1630 - 美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格发表讲话

2030 - 美联储公布一周资产负债表

2350 - 日本6月银行放款

2350 - 日本5月经常帐

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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