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债券 | 2011年 7月 7日 星期四 07:38 BJT

〔美国债市〕MBS利差收盘走阔,受稳定卖盘推动

IFR芝加哥7月6日电---美国抵押贷款支持证券(MBS)利差收盘走阔,对希腊、葡萄牙和意大利的担忧再度引发市场涌向避险买盘,即使美国自身也面临提高债务上限的问题.10年期公债上涨10/32,至100-08(收益率(殖利率)为3.095%),两年期/10年期公债利差缩窄2.4基点至267基点,互换利差走阔1.5基点,短期波动率扬升逾1基点.

MBS市场买家稀少,因希腊债务问题挥之不去导致"避险情绪"回潮.(10年期债券收益率)在3.15%左右或更高的券种获得比收益率低于3.10%的品种更强的支撑.对冲基金和其他机构全日在市场平稳少量买进,按揭贷款银行的债券发行方面则乏善可陈.

MBS价格表现不一,票息为3.5%的30年期MBS价格收高1/8个大点,票息5%至6%的MBS价格则挫跌2-3个跳动点.票息3.5%至4%的15年期(房利美和美国联邦住宅贷款抵押)MBS价格下挫1-2个跳动点.大部分MBS较10年期公债利差走阔6-7跳动点,至日内最宽阔水平.与互换相比,票息3.5%的MBS债券利差走阔2个跳动点,票息5%至6.5%的则扩阔5-6个跳动点.15年期MBS追随30年期走势,房利美/吉利美MBS下跌,受热钱获利了结拖累.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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