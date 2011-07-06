〔东京汇市〕欧元盘初普遍下挫,受欧洲国家债务担忧拖累

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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2237GMT--欧元在亚洲盘初再度普遍下挫,隔夜欧元债市挫跌,德国公债和欧盟其他成员国公债的收益率(殖利率)差距急剧走阔[GVD/EURCN].
但避险情绪大多限于欧元,美国股市和商品货币保持韧性.中国央行最新升息举措似乎也已经为市场消化.[ID:nCN1823019].
欧元兑美元EUR=跌至1.4317美元,仅略高于1.4286的低位.欧洲央行预计今日升息,除非欧洲央行(ECB)总裁特里谢发表确实强硬的讲话,否则欧元或将跌向1.4217的支撑位.
欧元兑瑞郎EURCHF=R再度下滑,跌至1.2020瑞郎,两个交易日累计滑落2.5%.
美元指数.DXY微升0.5%至75.036,美国自身的债务担忧限制其涨势.
澳元兑美元AUD=D4持稳于1.0690美元水平,摆脱一系列负面消息的影响,但面临就业数据的再度考验.今天稍晚还将公布日本机械订单数据.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。