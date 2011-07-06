《独家新闻》IMF总裁拉加尔德考虑任命中国朱民担任副总裁--消息

路透华盛顿7月6日电---来自国际货币基金组织(IMF)的消息人士周三透露,中国有望获得IMF内的一个高层职位.此前IMF新任总裁拉加尔德曾承诺将赋予新兴经济体更多权力.

他们表示,拉加尔德将增设一个副总裁职位,中国的朱民预计将出任该职.朱民曾担任前任IMF总裁施特劳斯-卡恩的特别顾问.

"朱民料将被任命为副总裁,"一名IMF董事会成员向路透表示.这一任命首先需要得到IMF的24人董事会批准.如得到批准,中国将在IMF的五个最高管理职位中占有一席.

拉加尔德周三首次以总裁身份出席新闻发布会时誓言将令发展中国家在IMF扮演更重要角色.她表示正考虑新增一个高层职位,并由来自新兴市场国家的人选担任.