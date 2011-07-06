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亚洲 | 2011年 7月 7日 星期四 07:14 BJT

****澳新经济指标预测--7月7日-7月14日****

路透7月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------7月4日当周------------------------------

7月7日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加1.5 增加0.78

全职就业人数(万人) -- 减少2.2

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 4.9% 4.9%

7月8日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------7月11日当周-----------------------------

7月11日(一)

0130 澳洲房屋融资 5月 -- +4.8%

7月12日(二)

0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 1.0

企业信心指数 -- 6

2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.5%

7月13日(三)

0030 澳洲消费者信心 7月 -- -2.6%

7月14日(四)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

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