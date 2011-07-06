澳新经济指标预测--7月7日-7月14日****

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透7月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------7月4日当周------------------------------
7月7日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加1.5 增加0.78
全职就业人数(万人) -- 减少2.2
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 4.9% 4.9%
7月8日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------7月11日当周-----------------------------
7月11日(一)
0130 澳洲房屋融资 5月 -- +4.8%
7月12日(二)
0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 1.0
企业信心指数 -- 6
2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.5%
7月13日(三)
0030 澳洲消费者信心 7月 -- -2.6%
7月14日(四)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 张涛;审校 孙茉莉
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。