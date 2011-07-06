《中国报摘》--中国证券报7月7日

* 头版头条:

--中国人民银行宣布,自7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率.金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整.

* 其他:

--首只国家级文化产业投资基金"中国文化产业投资基金"成立,该基金由财政部和中银国际等四家公司发起设立,基金总规模200亿元人民币.

--北京市中央商务区(CBD)核心区九宗地块集体招标,吸引了20家竞标人参与投标,最终各块土地的最高报价合计达到了246.55亿元,商业地产投资升温.

--东宝生物(300239.SZ)、冠昊生物(300238.SZ)在深交所创业板市场上市,二者首日涨幅分别达198.89%和146.76%,为今年以来首次出现新股股价上市首日翻番.

--金地集团(600383.SS)公告,2011年6月公司实现签约面积27万平方米,同比增长169.1%;签约金额36.9亿元,同比增长240.5%.

--特变电工(600089.SS)公告,公司将与关联方共同投资建设1.2万吨多晶硅项目,项目总投资72.07亿元.(完)

--整理 曲伟治; 审校 林高丽