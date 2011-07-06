〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数上升,中国加息引发担忧

路透伦敦7月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第二天上涨,因铁矿石和煤炭船货交易仍然畅旺.

波罗的海乾散货运价指数上升1.05%或15点,至1,443点.该指数近几个月走势不稳,在1,300点至1,500点区间交投.

分析师称,中国今年第三次加息,可能抑制对原材料的需求.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨1.63%至2,116点,海岬型船舶平均获利升至13,995美元.该型船舶的通常运载量为15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"由于海岬型船运费平均约为14,000美元,远超其约8,000美元的日运营成本,当然偿还债务利息是令另一个问题.不过海岬型船运费为1月以来最高,"瑞士信贷分析师Gregory Lewis表示.

经纪商称,铁矿石船货在过去两天支撑了运费水平.

"多数市场人士都预计夏季市场淡静,但事实却相反,"经纪商Fearnleys在一份报告中指出.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI升2.01%,该型船舶平均获利为12,994美元,近几周受到业务放缓的冲击.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭与谷物.

"由于需求低迷,且市场供过于求,因此预计巴拿马型船运率不会较当前水平大幅上升,但我们预计大西洋谷物交易在短期内将提供支撑,"RS Platou Markets在一份报告中称.(完)