《中国已公布新股发行上市日程表》--7月7日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/11 深 迪安诊断 300244 不超过1,280 -- -- 平安证券 7/14
7/11 深 天玑科技 300245 不超过1,700 -- -- 安信证券 7/14
7/11 深 宝 莱 特 300246 不超过1,050 -- -- 平安证券 7/14
7/13 深 世纪华通 002602 4,500 -- -- 东方证券 7/18
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/7 深 海南瑞泽 (002596.SZ) 2,720 12.15 19.92 广发证券
7/7 深 金禾实业 (002597.SZ) 2,680 21.50 22.87 平安证券
7/7 深 山东章鼓 (002598.SZ) 3,200 10.00 21.69 齐鲁证券
-- 深 瑞丰光电 300241 -- 10.80 26.54 华龙证券 7/7
-- 深 明家科技 300242 -- 10.00 37.04 民生证券 7/7
-- 深 瑞丰高材 300243 -- 16.00 22.54 平安证券 7/7
-- 深 盛通股份 002599 -- 10.00 32.26 招商证券 7/11
-- 深 江粉磁材 002600 -- 8.00 32.00 国信证券 7/11
-- 深 佰 利 联 002601 -- 55.00 33.48 中航证券 7/11
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容(完)
--整理 周晓峰; 审校 林高丽
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。