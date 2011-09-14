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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 05:12 BJT

〔新西兰央行〕维持利率在2.5%不变,符合市场预期

路透惠灵顿9月15日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如预期,因动荡和不明朗的全球经济前景盖过了对通胀压力增加的担忧.

接受路透调查的分析师大多数预期央行将保持利率不变,多数预计将在12月将首次升息.

新西兰央行称如果全球影响温和,需要升息,目前保持利率不变,鉴于全球风险.新西兰经济表现不错,全球风险增加,如果全球风险持续,新西兰融资成本将攀升.

新西兰央行还表示,新西兰元汇率高企拖累经济,下调2012年成长预期.

新西兰央行将在10月27日发布下一次议息声明.(完)

--编译 李军;审校 母红

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