〔新西兰央行〕维持利率在2.5%不变,符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透惠灵顿9月15日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如预期,因动荡和不明朗的全球经济前景盖过了对通胀压力增加的担忧.
接受路透调查的分析师大多数预期央行将保持利率不变,多数预计将在12月将首次升息.
新西兰央行称如果全球影响温和,需要升息,目前保持利率不变,鉴于全球风险.新西兰经济表现不错,全球风险增加,如果全球风险持续,新西兰融资成本将攀升.
新西兰央行还表示,新西兰元汇率高企拖累经济,下调2012年成长预期.
新西兰央行将在10月27日发布下一次议息声明.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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