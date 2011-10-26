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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 04:25 BJT

〔新西兰央行〕维持利率在2.5%不变,符合市场预期

路透惠灵顿10月27日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因为全球前景动荡且具有不确定性,而新西兰经济仅增和增长.

接受路透调查的19名分析师此前一致预期新西兰央行将保持利率不变,多数预计央行将在2012年上半年将首次升息.

在新西兰央行9月货币政策报声明中,央行重申,当全球经济前景改善及其对新西兰的影响减弱,央行将不得不在某阶段上调指标利率.

最近数据显示企业和消费者人气温和下降,第二季经济增长甚微,且第三季通胀低于预期.

新西兰央行称,谨慎保持利率暂时不变,基础通胀接近2%.

新西兰央行称,欧洲债务危机可能令新西兰出口承压.全球风险可能增加新西兰银行的融资成本,另外国内经济活动温和增长.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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