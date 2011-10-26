〔新西兰央行〕维持利率在2.5%不变,符合市场预期

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透惠灵顿10月27日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因为全球前景动荡且具有不确定性,而新西兰经济仅增和增长.
接受路透调查的19名分析师此前一致预期新西兰央行将保持利率不变,多数预计央行将在2012年上半年将首次升息.
在新西兰央行9月货币政策报声明中,央行重申,当全球经济前景改善及其对新西兰的影响减弱,央行将不得不在某阶段上调指标利率.
最近数据显示企业和消费者人气温和下降,第二季经济增长甚微,且第三季通胀低于预期.
新西兰央行称,谨慎保持利率暂时不变,基础通胀接近2%.
新西兰央行称,欧洲债务危机可能令新西兰出口承压.全球风险可能增加新西兰银行的融资成本,另外国内经济活动温和增长.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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