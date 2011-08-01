〔中国数据〕7月官方制造业PMI下滑至50.7,创29个月来新低

路透北京8月1日电---中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连续第四个月下滑,降至50.7,进一步逼近荣枯分水岭,并创29个月新低.

该指数优于此前路透访问的12位分析师给出的预估中值50.1,今年以来中国官方制造业PMI仅有3月份出现短暂抬头,之後持续回落,6月为50.9.

分项数据中,新订单、进口、积压订单和采购量指数略有回升,其馀各指数则均有不同程度回落.

中国物流与采购联合会(简称CFLP)公布的官方PMI自2009年3月升至50上方後,已连续第29个月保持在50以上.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

________________2011年_______________ ____________2010年______________

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

PMI(%) 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7 53.8 51.7 51.2(完)