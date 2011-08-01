〔中国数据〕7月官方制造业PMI下滑至50.7,创29个月来新低

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透北京8月1日电---中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连续第四个月下滑,降至50.7,进一步逼近荣枯分水岭,并创29个月新低.
该指数优于此前路透访问的12位分析师给出的预估中值50.1,今年以来中国官方制造业PMI仅有3月份出现短暂抬头,之後持续回落,6月为50.9.
分项数据中,新订单、进口、积压订单和采购量指数略有回升,其馀各指数则均有不同程度回落.
中国物流与采购联合会(简称CFLP)公布的官方PMI自2009年3月升至50上方後,已连续第29个月保持在50以上.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
________________2011年_______________ ____________2010年______________
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
PMI(%) 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7 53.8 51.7 51.2(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类