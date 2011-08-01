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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 10:04 BJT

〔路透基点〕多家银行拟参与香港一上市公司的10亿元人民币离岸贷款

路透香港7月29日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,多家银行正竞相参与一家香港上市公司的10亿元人民币银团贷款,令离岸人民币贷款市场发展状况的希望大增.

消息人士并称,至少有三家其他上市公司也寻求获得离岸联合贷款,金额至少1亿元人民币.

一连串的离岸人民币贷款将为期待已久的点心债券市场铺平道路.在香港的人民币存款规模持续增长也为这一憧憬助力.

**CNH HIBOR或固定利率**

银行消息人士透露,这家寻求贷款10亿元人民币的公司总部位于香港,市值约100亿港元.

消息人士提到,债券期限为三年,因为这是首个发售的大规模点心贷款,较长的期限有望"拓展市场的买兴".

但磋商的关键点在于加码依据的基准利率.

少数贷款银行家称,一些银行建议使用固定利率,而一些银行提议采用人民币的香港同业拆借利率(Hibor)利率.

多位消息人士证实,香港金融管理局和财资市场公会(Treasury Markets Association,TMA)正建立海外人民币贷款的基准利率.TMA拒绝发表评论,无法联络到香港金管局置评.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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