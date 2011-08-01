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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 10:08 BJT

更正:〔日本经济〕政府称计划额外支出13万亿日圆用于灾後重建

(更正:译文有误,要点第三则应为23万亿"日圆",非"美元")

路透东京7月29日电---日本政府周五表示:

* 计划额外支出13万亿(兆)日圆用于重建

* 考虑出售资产、削减支出和税赋来获得13万亿日圆

* 重建项目规模为23万亿日圆,时间或跨越10年.(完)

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