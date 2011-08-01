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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 22:07 BJT

〔表格〕美国6月建筑支出增长0.2%,预估为持平

路透8月1日电---美国商务部周一公布,美国6月建筑支出增长0.2%,至7,723亿美元,预估为持平,5月数据修正为增长0.3%,前值为下降0.6%.

以下为经季节调整後的数据:

(变动百分比): 6月 5月 11年6月/10年6月

整体支出 0.2 0.3 -4.7

民间支出 0.8 0.2 -1.7

公共支出 -0.7 0.4 -9.6

年率(单位为10亿美元):

6月 5月 10年6月

整体支出 772.3 770.5 810.4

民间支出 493.4 489.6 501.9

公共支出 278.9 280.9 308.6

前次公布的变动(%):

5月 4月

整体支出 -0.6 -0.6

民间支出 -0.4 0.4

公共支出 -0.8 -2.4 (完)

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--编译 母红;审校 于春红

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