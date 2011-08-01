〔中国数据〕7月制造业PMI一年来首度跌破荣枯分水岭,降至49.3--汇丰

路透北京8月1日电---汇丰(HSBC)周一公布,经季节性调整的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值,一年来首度跌破荣枯分水岭来到49.3,并创下28个月来新低.

PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.7月终值略优于一周前发布48.9的初值数据,但低于6月终值50.1.

从分项数据看,产出指数继6月跌破50.0临界值後,本月继续下滑,来到47.99的低位,为2009年3月来的新低.

市场潜在需求持续减弱,令中国制造业的新业务增速放缓至接近停滞状态.

此外,经季节性调整的新出口订单指数已连续三个月低于50.0临界值,说明新出口业务量收缩.

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.

以下为过去一年的汇丰中国制造业PMI数据:

2011年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月 7月

PMI 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9 51.9 49.4 (完)