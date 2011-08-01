〔表格〕韩国7月出口较上年同期增长27.3%远超预估,贸易顺差72亿美元

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透首尔8月1日电---韩国知识经济部周一公布的数据显示:
* 韩国7月出口和进口较上年同期分别为增长27.3%和24.8%.路透调查预估分别为增长17.4%和26.8%.
* 韩国7月贸易顺差初值为72亿美元,6月修正後为顺差28.2亿美元
* 韩国称7月贸易顺差和出口额均创纪录高点
以下为数据细节:
7月 *6月
贸易收支(10亿美元) +7.2 +2.8
出口(10亿美元) 51.4 47.8
(同比增长%) +27.3 +13.6
进口(10亿美元) 44.2 44.9
(同比增长%) +24.8 +27.5
* 修正值.
参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类