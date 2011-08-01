版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 08:23 BJT

〔表格〕韩国7月出口较上年同期增长27.3%远超预估,贸易顺差72亿美元

路透首尔8月1日电---韩国知识经济部周一公布的数据显示:

* 韩国7月出口和进口较上年同期分别为增长27.3%和24.8%.路透调查预估分别为增长17.4%和26.8%.

* 韩国7月贸易顺差初值为72亿美元,6月修正後为顺差28.2亿美元

* 韩国称7月贸易顺差和出口额均创纪录高点

以下为数据细节:

7月 *6月

贸易收支(10亿美元) +7.2 +2.8

出口(10亿美元) 51.4 47.8

(同比增长%) +27.3 +13.6

进口(10亿美元) 44.2 44.9

(同比增长%) +24.8 +27.5

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐