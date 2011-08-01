〔韩国数据〕7月经季节调整制造业PMI升至51.33,结束六个月跌势--调查

路透首尔8月1日电---周一公布的一项调查显示,7月韩国制造业扩张步伐七个月来首次加快,新出口订单亦加速增长,缓解了对于该国经济的担忧.

Markit Economics声明公布,汇丰/Markit 7月经季节调整的韩国制造业采购经理人指数(PMI)从6月的51.13增至51.33.

该指数连续第九个月处在50的分水岭上方,显示制造业活动扩张.

经季节调整的新出口订单分项指数从6月的50.79升至52.13.(完)

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