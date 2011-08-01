《美国经济焦点》债务危机令银行、企业和消费者的融资成本上升

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约7月29日电---或许像许多华尔街人士指责的那样,围绕美国债务上限的危机是政客们一手炮制出的结果,但危机带给消费者及美国整体经济的影响可能却是切切实实的.
市场担忧美国国会到8月2日可能无法上调14.3万亿(兆)美元的政府法定举债上限,导致信贷评级遭调降或违约.这种忧虑已令银行和企业的短期借贷成本上升.
如果忧虑挥之不去,消费者和小企业可能就更加难以获得贷款.即使取得贷款可能也需要支付更高的利息.与此同时,若融资成本一直处于升势,企业几乎不可能增聘人手.
这是美国经济最不想看到的情况.美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.3%,成长步伐缓慢,第一季的增幅几近持平.
"债务上限谈判所带来的是意外的市场收紧,"摩根士丹利的利率策略部主管Jim Caron谈到,"这给了资本融出方又一个不予放贷的理由."
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类