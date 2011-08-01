《美国经济焦点》债务危机令银行、企业和消费者的融资成本上升

路透纽约7月29日电---或许像许多华尔街人士指责的那样,围绕美国债务上限的危机是政客们一手炮制出的结果,但危机带给消费者及美国整体经济的影响可能却是切切实实的.

市场担忧美国国会到8月2日可能无法上调14.3万亿(兆)美元的政府法定举债上限,导致信贷评级遭调降或违约.这种忧虑已令银行和企业的短期借贷成本上升.

如果忧虑挥之不去,消费者和小企业可能就更加难以获得贷款.即使取得贷款可能也需要支付更高的利息.与此同时,若融资成本一直处于升势,企业几乎不可能增聘人手.

这是美国经济最不想看到的情况.美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.3%,成长步伐缓慢,第一季的增幅几近持平.

"债务上限谈判所带来的是意外的市场收紧,"摩根士丹利的利率策略部主管Jim Caron谈到,"这给了资本融出方又一个不予放贷的理由."