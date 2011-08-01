《美国FED焦点》官员预计下半年增长加速,称进一步放宽政策门槛很高

* 亚特兰大联储总裁不排除进一步放宽政策,但称门槛很高

* 预计下半年经济增长加速

* 圣路易斯联储总裁对资产负债表膨胀表示担忧

* 美联储政策仍十分宽松

路透华盛顿7月29日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)两名高官表示,美国经济近几月虽表现不佳,但下半年有望加快增长,从而可允许美联储暂时维持政策不变.

在美国提高债务上限的最後期限逼近之际,两位官员均对额外放宽货币政策很不情愿,但同时也认为,不应排除任何选项.

周五数据显示美国第二季国内生产总值(GDP)仅小幅增长1.3%,更糟的是,第一季GDP环比年率被大幅下修至增长0.4%--接近萎缩.