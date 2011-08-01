《美国FED焦点》官员预计下半年增长加速,称进一步放宽政策门槛很高

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 亚特兰大联储总裁不排除进一步放宽政策,但称门槛很高
* 预计下半年经济增长加速
* 圣路易斯联储总裁对资产负债表膨胀表示担忧
* 美联储政策仍十分宽松
路透华盛顿7月29日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)两名高官表示,美国经济近几月虽表现不佳,但下半年有望加快增长,从而可允许美联储暂时维持政策不变.
在美国提高债务上限的最後期限逼近之际,两位官员均对额外放宽货币政策很不情愿,但同时也认为,不应排除任何选项.
周五数据显示美国第二季国内生产总值(GDP)仅小幅增长1.3%,更糟的是,第一季GDP环比年率被大幅下修至增长0.4%--接近萎缩.
围绕债务上限的不确定性或已损及7月经济成长.美国评级调降曾被认为不可想像,而现在经济已面临出现这种结果的风险.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类