〔金砖国家〕7月29日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透8月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月29日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌7.67点或0.67%,报1,137.73点.
中国股市:沪综指周五微收跌,本周则创下两个月来最大单周跌幅;金融板块已具备一定估值优势,获得买盘追捧,尾市一度发力,推动沪指翻红,但因有色、煤炭个股获利抛压较重,拖累大盘上攻未能持续,勉力收于2,700点.沪综指.SSEC收报2,701.729点,跌7.048点,或0.26%,本周累计下跌2.5%.[.SSCN]
香港股市:香港股市下滑,本周乃至本月指标股指几乎未见变动.尽管估值具有吸引力,但美国债务上限谈判僵局令市场波荡、成交清淡,投资者退而观望.恒生指数.HSI收低0.6%,报22,440.3点,本月持平.恒生国企指数.HSCE下跌1.15%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收创新高.因美国债务协商在挫折中艰难前进,市场对其违约或债项评级遭调降忧心忡忡,美元指数继续承压.[CNY/CN][ID:nCN1864207]
========================================================================================
印度股市:创六个月来最大单月跌幅.周五收低0.1%,因在一系列加息後,投资者担心国内经济增长放缓,且又有美国债务可能违约的疑虑.指标BSE指数.BSESN跌0.07%,或12.32点至18,197.20点.当日18支成分股下滑.[.BO]
印度汇市:印度卢比滑落,受欧元走低拖累,因围绕欧元区债务问题的忧虑再现.但卢比竭力录得连续第二个月上涨,因资金流入仍然旺盛.卢比兑美元INR=D2收报44.1850/1950,较周四收盘价44.07/08下跌0.3,但本周上涨0.4%.[INR/]
========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,965.020点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.98%,报1,027.46点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.1%,报27.6300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.46%,报39.6776.
========================================================================================
巴西股市:拉美股市在震盪交投中小升,本月美国债务谈判停滞且美国经济成长弱于预估构成拖累.巴西股市本月录得2010年5月来最糟糕的表现.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.2%至58,823.45点.[ID:nN1E76S1M3]
巴西汇市:雷亚尔飙升,因市场预期新的资本管制措施不会阻挡雷亚尔涨势.雷亚尔兑美元BRBY收高1.09%至1.5505.[ID:nN1E76S1H1]
========================================================================================
南非股市:连续第五日下跌,因市场担心罢工将导致英美资源集团(Anglo American)(AMSJ.J)等大型矿商供给短缺,这对大盘造成打压.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.86%,至27,857.91点,本周下跌近3%.综合指数.JALSH下滑0.76%,报31,208.04点.[.JALSH]
南非汇市:南非兰特兑美元收复部分失地,因出口商抛出美元,并押注兰特将继续维持上行趋势.1605GMT,兰特兑美元ZAR=D3交投于6.70,较周四纽约收盘上涨0.42%.[.JALSH](完)
--编译 侯向明;审校 戴素萍
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。