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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:20 BJT

〔金砖国家〕7月29日股汇市收盘纵览

路透8月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月29日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌7.67点或0.67%,报1,137.73点.

中国股市:沪综指周五微收跌,本周则创下两个月来最大单周跌幅;金融板块已具备一定估值优势,获得买盘追捧,尾市一度发力,推动沪指翻红,但因有色、煤炭个股获利抛压较重,拖累大盘上攻未能持续,勉力收于2,700点.沪综指.SSEC收报2,701.729点,跌7.048点,或0.26%,本周累计下跌2.5%.[.SSCN]

香港股市:香港股市下滑,本周乃至本月指标股指几乎未见变动.尽管估值具有吸引力,但美国债务上限谈判僵局令市场波荡、成交清淡,投资者退而观望.恒生指数.HSI收低0.6%,报22,440.3点,本月持平.恒生国企指数.HSCE下跌1.15%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收创新高.因美国债务协商在挫折中艰难前进,市场对其违约或债项评级遭调降忧心忡忡,美元指数继续承压.[CNY/CN][ID:nCN1864207]

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印度股市:创六个月来最大单月跌幅.周五收低0.1%,因在一系列加息後,投资者担心国内经济增长放缓,且又有美国债务可能违约的疑虑.指标BSE指数.BSESN跌0.07%,或12.32点至18,197.20点.当日18支成分股下滑.[.BO]

印度汇市:印度卢比滑落,受欧元走低拖累,因围绕欧元区债务问题的忧虑再现.但卢比竭力录得连续第二个月上涨,因资金流入仍然旺盛.卢比兑美元INR=D2收报44.1850/1950,较周四收盘价44.07/08下跌0.3,但本周上涨0.4%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,965.020点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.98%,报1,027.46点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.1%,报27.6300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.46%,报39.6776.

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巴西股市:拉美股市在震盪交投中小升,本月美国债务谈判停滞且美国经济成长弱于预估构成拖累.巴西股市本月录得2010年5月来最糟糕的表现.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.2%至58,823.45点.[ID:nN1E76S1M3]

巴西汇市:雷亚尔飙升,因市场预期新的资本管制措施不会阻挡雷亚尔涨势.雷亚尔兑美元BRBY收高1.09%至1.5505.[ID:nN1E76S1H1]

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南非股市:连续第五日下跌,因市场担心罢工将导致英美资源集团(Anglo American)(AMSJ.J)等大型矿商供给短缺,这对大盘造成打压.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.86%,至27,857.91点,本周下跌近3%.综合指数.JALSH下滑0.76%,报31,208.04点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元收复部分失地,因出口商抛出美元,并押注兰特将继续维持上行趋势.1605GMT,兰特兑美元ZAR=D3交投于6.70,较周四纽约收盘上涨0.42%.[.JALSH](完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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