〔香港新股〕光大银行仍希望8月18日上市,若月初未路演则需等到9月--IFR

路透8月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国光大银行(601818.SS)仍在观察市场，等待启动香港上市交易路演。如果8月初仍未开始路演的话，则该公司可能要等到下一个窗口，即9月，才能开始发行。不过，发行人仍希望在8月18日上市。

由于近期市场波动，以及内地持续收紧银根政策，光大银行上市受阻。据闻，该公司在考虑几个可能的方案。其中，募资金额将可能从60亿美元减至50亿甚至更少。底端定价较A股价格折让不多于10%，高端较A股有少许溢价。

但是，投资者则倾向于将光银与其他中型银行比较，比如中信银行(601998.SS)(0998.HK)和民生银行(1988.HK)(600016.SS)。目前这两家银行H股的市账率分别为1.33倍和1.38倍。但据悉，光银希望市账率至少1.45倍以上。

此外，光大银行已经为是次发行签定了12家基石投资者，认购金额超过国际配售部分的30%。

中金、光大融资、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)、中银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和申银万国证券任联席主承销商。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)