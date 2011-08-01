圭亚那飞机失事无人死亡,堪称奇迹

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(本文由路透中文网编译提供)
路透乔治敦7月30日电---加勒比海航空一架客机周六夜间在圭亚那降落时冲出跑道，在悬崖边缘断为两截，但无人死亡。
这架波音737-800客机从纽约起飞，午夜飞抵乔治敦切迪・贾根国际机场，降落时冲出跑道、撞破围栏，机身断裂，飞机最终位置接近悬崖边缘。
飞机未起火，仅三人住院治疗，其中一人腿部骨折。
加勒比海航空董事长尼古拉斯(George Nicholas)视察了事故现场，他称：“这次绝对是个奇迹。”
飞机着陆後不久失去控制，乘客们尖声惊叫，飞机停下来後，许多人从紧急滑梯逃生。
圭亚那总统贾格德奥(Bharrat Jagdeo)在机场称：“我们非常庆幸和感激，这次事故未造成人员死亡。”
这架BW 523航班载有157名乘客和六名机组成员。加勒比海航空称尚不清楚事故原因。事故发生时下雨，但能见度良好。美国和圭亚那已派出人员调查事故原因。(完)
--编译：黎黎;发稿：朱淑珍
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。