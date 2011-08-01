《一周经济焦点》债务违约阴云笼罩美国就业市场,欧洲债务危机尚未缓解

* 美国债务违约期限逼近,打压市场信心

* 美国7月新增9万个就业岗位的预估有下调风险

* 欧洲债务危机仍令人忧虑,西班牙和意大利受关注

路透华盛顿7月31日电---美国债务违约前景令人担忧,本已受到经济成长乏力困扰的企业阴云罩顶,似难以在7月增聘人手.

围绕提高美国举债上限的政治博弈愈演愈烈,美国AAA信贷评级愈发有可能被调降.更糟糕的是,投资者正在为一个无法想象的前景所困扰:美国政府出现债务违约.

美国国会就如何提高债务上限争执不下,而美国经济目前也是步履蹒跚.

美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率仅为增长1.3%,消费者支出几乎没有增多.第一季美国经济修正後仅为增长0.4%,与增长1.9%的初值相去甚远.[ID:nCN1864559]

数据导致一些分析师质疑,5月和6月的数据让人失望後,对美国7月新增90,000个就业岗位的预估是否过于乐观.美国非农就业报告将在周五公布.

Albion金融集团分析师Jason Ware称,"GDP数据当然会影响我对前景的看法,需要重新做出预期.经济增长超过1.5%,民间部门就业才会出现实质性增长."

对美国债务危机的焦虑暂时转移了市场对欧洲困境的注意力,而欧元区的问题还在继续升温.评级机构穆迪周五将西班牙主权评等置于可能下调的观察名单,指称该国经济成长疲弱且面临融资压力,以及欧元区对希腊的救援并未化解危机蔓延疑虑.[ID:nCN1863885]

希腊救援方案原本料可以安抚扩散疑虑,但看似未能实现这个目标.意大利最近的公债标售结果显示,该国借贷成本飙升.