《一周经济焦点》债务违约阴云笼罩美国就业市场,欧洲债务危机尚未缓解

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 美国债务违约期限逼近,打压市场信心
* 美国7月新增9万个就业岗位的预估有下调风险
* 欧洲债务危机仍令人忧虑,西班牙和意大利受关注
路透华盛顿7月31日电---美国债务违约前景令人担忧,本已受到经济成长乏力困扰的企业阴云罩顶,似难以在7月增聘人手.
围绕提高美国举债上限的政治博弈愈演愈烈,美国AAA信贷评级愈发有可能被调降.更糟糕的是,投资者正在为一个无法想象的前景所困扰:美国政府出现债务违约.
美国国会就如何提高债务上限争执不下,而美国经济目前也是步履蹒跚.
美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率仅为增长1.3%,消费者支出几乎没有增多.第一季美国经济修正後仅为增长0.4%,与增长1.9%的初值相去甚远.[ID:nCN1864559]
数据导致一些分析师质疑,5月和6月的数据让人失望後,对美国7月新增90,000个就业岗位的预估是否过于乐观.美国非农就业报告将在周五公布.
Albion金融集团分析师Jason Ware称,"GDP数据当然会影响我对前景的看法,需要重新做出预期.经济增长超过1.5%,民间部门就业才会出现实质性增长."
对美国债务危机的焦虑暂时转移了市场对欧洲困境的注意力,而欧元区的问题还在继续升温.评级机构穆迪周五将西班牙主权评等置于可能下调的观察名单,指称该国经济成长疲弱且面临融资压力,以及欧元区对希腊的救援并未化解危机蔓延疑虑.[ID:nCN1863885]
希腊救援方案原本料可以安抚扩散疑虑,但看似未能实现这个目标.意大利最近的公债标售结果显示,该国借贷成本飙升.
旨在帮助受困国家度过危机的撙节举措打击了许多国家的经济成长,将在周一公布的欧元区失业率料持稳在9.9%.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类